Боевик ВСУ Анатолий Тонконих, попавший в плен к российскому спецназу «Ахмат», рассказал, как он был призван в Вооруженные силы Украины. В интервью, которое опубликовал генерал-майор Апты Алаудинов, заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, Тонконих рассказал, что его забрали прямо с поля, где он работал на тракторе.

По словам Тонкониха, его остановил автомобиль «Рено Дастер», в котором находились милиционеры и представители Территориального центра комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы). Ему приказали оставить работу и пройти медицинскую комиссию в центре комплектования, что заняло всего час.

После медосмотра Тонкониха отправили в Черниговскую область на учебный полигон, где он провел три недели, за которыми последовала неделя практических стрельб. Впоследствии его зачислили в 5-ю штурмовую бригаду с обещанием, что он останется в тылу и не будет участвовать в боевых действиях.

Однако, по его словам, реальность оказалась иной: большую часть времени он занимался строительством блиндажей и рытьем окопов.

«Через два месяца нам объявили, что после десяти дней отдыха мы выйдем на позицию. Но в итоге сказали провести десять суток в трубе, без стрельб и активных действий», — добавил он.

В заключение, Тонконих отметил, что условия в плену оказались гораздо лучше ожидаемых, и с ним обращаются хорошо.