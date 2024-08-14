Группа украинских военнопленных выразила желание служить в армии России, сообщили в интервью РИА Новости. Эти бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) также запросили прибытие представителя добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, который состоит из бывших пленных ВСУ.

Этот батальон принимает участие в боевых действиях против ВСУ уже более года, причем делает это достаточно успешно.

«Мы, группа военнопленных, хотим обратить внимание на наше желание служить в войсках Российской Федерации. Мы просим отправить к нам рекрутов из батальона Богдана Хмельницкого, чтобы мы могли задать все интересующие нас вопросы и обсудить возможность нашего принятия на военную службу» – заявили в своем обращении военнопленные.

Мотивами такого решения обычно становится отношение командиров ВСУ к солдатам. Бойцов посылают в мясные штурмы, не считая потерь, погибших оставляют на поле боя и заносят в списки пропавших без вести, чтобы родные и близкие не получили денежную компенсацию.