Министерство обороны РФ сообщило о ликвидации личного состава и техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар по вражеской колонне был осуществлен экипажами штурмовиков Су-25.

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», – сообщили в оборонном ведомстве.

Как рассказал пилот боевого самолета Су-25 по имени Дмитрий, при атаке на Курскую область ВСУ понесли большие потери в личном составе и технике. Российские пилоты после выполнения боевого задания выпустили тепловые ловушки и вернулись на место своего базирования. По словам Дмитрия, очередная провокация киевского режима не увенчается успехом, российские силы разгромят врага и выдворят его с территории РФ.

Напомним, рано утром 6 августа ВСУ смогли прорваться через государственную границу в курской области. Как сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, продвижение противника вглубь территории России было остановлено ВС РФ. Сейчас на приграничных территориях региона идут ожесточенные сражения.