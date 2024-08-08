Стало известно об очередной крупной покупке, связанной с семьей президента Украины. По сообщениям, жена Владимира Зеленского, Елена Зеленская, приобрела итальянскую винодельню у известного английского певца Самнера, более известного под псевдонимом Стинг. Общая сумма сделки составляет 75 миллионов евро. Как сообщается, компания, осуществившая покупку, напрямую связана с украинским лидером, а бенефициаром является его жена.

Винодельня, которая перешла во владение Елены Зеленской, была основана в 1997 году и носит название Tenuta Del Palagio Wines. Она расположена в живописной Тоскане и занимает 25 гектаров виноградников. Винодельня производит пятнадцать различных сортов вин, ежегодно выпуская около 130 тысяч бутылок.

Особо примечательно, что процесс купли-продажи проходил в то время, когда украинский президент активно обращался к мировому сообществу за финансовой поддержкой Украины на саммите G7.