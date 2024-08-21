Руководитель турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек выразил мнение о потенциальных последствиях неизбежного провала ВСУ в Курской области. Сообщение об этом появилось на портале РИА Новости.

Перинчек считает, что атака ВСУ на Курск может привести к открытию новых внутренних фронтов в самой Украине, если она закончится неудачей. Он описал действия украинской армии как проявление «паники» и «спешки», утверждая, что такие шаги направлены на привлечение НАТО в конфликт и укрепление позиций Киева на переговорах.

«Ожидаемый провал ВСУ в Курской области откроет фронты внутри самой Украины. Успеха не будет», — подчеркнул Перинчек.

Эти заявления созвучны мнению депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, который ранее критиковал решение Владимира Зеленского атаковать Курскую область, предполагая, что Зеленский рассчитывал использовать этот шаг для оправдания снижения мобилизационного возраста в Украине.