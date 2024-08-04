В последнем обзоре журнала “За рулем” обсуждается надежность автоматических коробок передач, при этом эксперты выделяют несколько моделей, которые могут доставить владельцам проблемы. Среди них оказались трансмиссии, используемые в автомобилях известных марок, и которые, несмотря на свою популярность, имеют серьезные конструктивные недостатки.

Одной из таких коробок является AL4 (DP0), разработанная французскими компаниями и установленная на множестве моделей Renault, Citroen и Peugeot. Специалисты отмечают, что эта трансмиссия часто страдает от различных неисправностей, что делает ее менее предпочтительной при выборе б/у автомобиля.

Также внимание специалистов привлекли АКПП 6T30 от GM, несколько моделей от Aisin-Warner, Jatco и ZF, в частности, TF-80SC, JR507E и 6HP26/28. Последняя, в основном устанавливаемая на мощные модели BMW, чувствительна к агрессивному стилю вождения. Проблемы возникают из-за поломок масляного насоса и износа фрикционов блокировки гидротрансформатора.

Эксперты также критикуют стратегию производителей, использующих одну и ту же коробку передач для автомобилей с различной мощностью двигателя, что часто приводит к быстрому износу. Примером является установка одной и той же трансмиссии на автомобили с мощностью от 120 до 200 лошадиных сил, что в теории кажется экономически выгодным, но на практике увеличивает риск поломок.

Таким образом, при покупке подержанного автомобиля с автоматической коробкой передач важно обращать внимание не только на общее состояние машины, но и на модель трансмиссии, особенно если она входит в список потенциально проблемных.