Британская супружеская пара, планировавшая отметить день рождения на солнечном испанском побережье Коста-Брава вместе с друзьями, столкнулась с неожиданной проблемой. Вместо того чтобы приземлиться в Барселоне, они оказались в Литве, находящейся на расстоянии 2500 км от пункта назначения, как сообщает Daily Star.

История началась с того, что в аэропорту была сделана ошибка при посадке: супруги были направлены на борт самолета с уверением, что присоединятся к остальным членам их группы, которые якобы уже находились в самолете. Однако, когда муж и жена проснулась после приземления лайнера, они с удивлением обнаружили, что вместо теплого испанского берега за окном виднелась Литва.

Ситуация осложнялась тем, что жена британца, страдающая аутизмом, и сам мужчина, перенесший ампутацию после несчастного случая, зависят от помощи ассистентов в аэропортах. Именно недостаток должного сопровождения и стал причиной этой курьезной ошибки.

Авиакомпания Ryanair, ответственная за перелет, оказалась вынуждена покрыть расходы супругов на такси из Литвы в аэропорт Латвии, а также стоимость их ночлега в отеле. Этот инцидент стал неприятным сюрпризом для пары, которая надеялась на приятный отдых на Коста-Брава.