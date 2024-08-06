Знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо отдыхает со своей возлюбленной, моделью Витторио Черетти, на итальянском курорте. Пара отправилась в солнечную Сардинию на арендованной яхте.

Леонардо и Витторио наслаждаются расслабленным отдыхом и обществом друг друга, устраивая заплывы в открытом море, а затем загорая на верхних палубах яхты. На одном из снимков можно увидеть, что актер направляется к водному скутеру.

Ранее папарацци удалось запечатлеть массивное кольцо с бриллиантом на руке Витторио Черетти. Многие поклонники пары уже решили, что актер сделал возлюбленной предложение выйти замуж. Однако инсайдер сообщил, что актер пока не намерен связывать себя узами брака.

Виттория Черетти является успешной итальянской моделью. Она сотрудничает с такими известными брендами, как Alexander McQueen и Versace. Об отношениях актера и модели стали говорить с мая 2023 года, однако когда у них закрутился роман достоверно неизвестно.