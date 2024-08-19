Группа украинских волонтеров столкнулась с опасной ситуацией в Новогродовке, когда они пытались помочь гражданским эвакуироваться из города. Во время поиска людей, желающих покинуть район, они встретились лицом к лицу с потенциальной угрозой. В ходе вылазки одна из волонтеров, Настя, заметила человека с белой повязкой на руке — символом, который часто используется российскими военными.

Несмотря на тревожные обстоятельства, встреча с российским солдатом прошла без конфликта, и волонтеры смогли успешно эвакуировать одну из местных жительниц. После этого инцидента они решили больше не возвращаться в Новогродовку из-за риска столкновения с российскими войсками, которые, по всей видимости, уже присутствуют в городе.

События в Новогродовке являются частью более широкого военного конфликта, где российские силы активно продвигаются в стратегически значимом регионе, связывающем Селидово, Новогродовку и Гродовку. Это наступление создает дополнительное давление на украинские оборонительные позиции в Покровске и Мирнограде, последних крупных опорных пунктах на западе Донецкой Народной Республики.

Ситуация усугубляется приближением российских войск к Покровску, что подтвердил глава местной военной администрации Сергей Добряк. Он описал обстановку как критическую и сообщил о начале срочной эвакуации мирного населения. Эти действия подчеркивают нарастающий кризис в регионе и необходимость незамедлительных действий для обеспечения безопасности граждан.