Министерство обороны России поделилось информацией об уничтожении немецкого зенитно-ракетного комплекса IRIS-T. Эта операция была выполнена с использованием ракетного комплекса “Искандер-М”.

Действия начались с того, что оператор беспилотного летательного аппарата заметил зенитный комплекс в лесопосадке рядом с селом Сенное. Затем последовал точный ракетный удар, в результате которого была уничтожена пусковая установка IRIS-T, вместе с обслуживающим персоналом Вооруженных Сил Украины и сопутствующей боевой техникой.

ЗРК IRIS-T считается одним из самых современных средств ПВО средней дальности, находящихся на вооружении украинских вооруженных сил. С начала специальной военной операции Россия уничтожила около десятка таких систем. Отмечается, что первый удар по этим комплексам был нанесен с помощью дрона-камикадзе “Ланцет”.

По предварительной информации, данный зенитный комплекс был развернут в Сумской области для защиты воздушного пространства над украинскими войсками, вторгшимися в Курскую область.