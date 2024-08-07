В Суджанском районе во время атаки ВСУ погибли фельдшер скорой помощи Александр Чекалин и водитель автомобиля Александр Никитичев. Об этом сообщает «РБК Спорт». Погибший фельдшер являлся отцом футболиста и воспитанника академии курского клуба «Авангард».

Александр Чекалин, 36 лет, был на вызове, когда произошла трагическая атака. По данным Министерства обороны, во вторник в Суджанском районе, в районах села Николаево-Дарьино и хутора Олешнея, произошло нападение, в котором участвовало около тысячи человек.

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что в результате атаки были уничтожены 315 военнослужащих ВСУ. Также он отметил, что операция ВС РФ завершится разгромом сил противника и выходом на границы России. Ситуация в регионе остается напряженной.