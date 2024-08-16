С начала августа пользователи в России столкнулись с замедлением и сбоями в работе YouTube, и, похоже, что в ближайшее время ситуация не улучшится. По информации «Газеты.Ru», Россия ищет альтернативы американской платформе.

В середине июля, ещё до этих сбоев, крупнейший российский провайдер «Ростелеком» предупредил о возможных проблемах из-за устаревшего оборудования Google, которое компания перестала обновлять с весны 2022 года. По словам главы Госдумы по информационной политике, Александра Хинштейна, это привело к значительному замедлению работы сервиса.

В последние недели, объём трафика YouTube в России сократился на 20%. В ответ на это, многие россияне начали активно использовать VPN-сервисы и другие методы для обхода блокировок, что привело к увеличению трафика на 5-20% у различных операторов. Олег Грищенко, президент ассоциации «Ростелесеть», отметил, что из-за нехватки кеширующих серверов на местных видеоплатформах, пользователи искали альтернативы на зарубежных сервисах.

Параллельно, IT-эксперты и пользователи исследуют возможности ускорения YouTube через настройки браузера, но нет уверенности, что эти методы будут долгосрочными.

Среди альтернатив YouTube, российские онлайн-кинотеатры и видеосервисы, такие как RuTube и «VK Видео», стали набирать популярность, особенно для детского контента. Несмотря на резкий рост спроса, общая библиотека контента у российских сервисов значительно уступает YouTube.

Аполлинария Двуреченская, главный операционный директор Okkam Creative, считает, что переход блогеров на другие платформы не так прост, и новые игроки, способные привлечь значительное количество авторов, вряд ли скоро появятся.

Среди потенциальных платформ для блогеров выделяются Rutube, VK, Тelegram, «Дзен», Twitch и Nuum. При этом «Дзен» и «VK Видео» особенно выделяются среди русскоязычных сервисов благодаря широкому спектру предлагаемого контента.

Яндекс уже адаптировал свой поиск и браузер для того, чтобы предлагать альтернативы видео с медленной загрузкой, упрощая для пользователей процесс нахождения нужного контента.

Семен Крутицкий, директор по развитию бизнеса и новых технологий Media Stars, подчёркивает, что хотя российские видеохостинги могут стать альтернативой YouTube, для успеха им необходима поддержка крупных компаний.

В то время как некоторые эксперты, такие как Владимир Зыков из АППСИМ, полагают, что агрегаторы могут выиграть от текущей ситуации, предоставляя пользователям единую точку доступа к разнородному контенту, другие, включая Сергея Грабского, предсказывают, что местные сервисы будут развиваться и адаптироваться, предлагая новые функции и улучшения.