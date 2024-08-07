Сегодня стало известно о кончине выдающегося французского актера и телеведущего Патриса Лафона. Он умер у себя дома, причиной смерти стал сердечный приступ. Через две недели актер должен был отпраздновать 85-летний юбилей, рассказало французское издание DNA.

Лафон, родившийся в Марселе в 1939 году, оставил неизгладимый след в культурной жизни Франции. Он начал свою актерскую карьеру в 1961 году и за время своей работы успел поработать не только в кино и театре, но и стать лицом популярных телевизионных шоу.

Особую известность Лафону принесли его роли ведущего таких телеигр, как “Форт Боярд” и “Цифры и буквы”. В 1990-е годы он также стал известен благодаря комментированию “Евровидения”. Помимо телеэкрана, Патрис сыграл в ряде кинопроектов, включая знаменитый фильм “Жандарм из Сен-Тропе”.

Смерть Лафона стала большой утратой для французской культурной общественности. Он оставил после себя наследие, которое продолжит вдохновлять и покорять сердца зрителей и после его ухода.