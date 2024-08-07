Новые кадры, опубликованные в Telegram-канале «СУДЖА РОДНАЯ», показывают масштабы разрушений в городе Суджа Курской области после недавних атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео демонстрирует два серьезно поврежденных одноэтажных дома: один с разрушенной крышей и стенами, второй — полностью обрушен. Улицы покрыты обломками зданий и фрагментами заборов.

Ситуация в регионе остается напряженной. По данным Минздрава России, с начала обстрелов 6 августа в Курской области пострадали 24 человека, 11 из которых получили необходимую медицинскую помощь амбулаторно.

Дополнительные жертвы были зафиксированы в результате удара по машине скорой помощи в Судже, который осуществили с помощью беспилотника ВСУ. В результате атаки погибли фельдшер и водитель, ранения получил врач.

Массированное вторжение началось утром 6 августа, когда 300 украинских военных с поддержкой 11 танков и около 20 боевых бронированных машин пытались прорвать российскую границу в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

Ситуация в регионе продолжает оставаться крайне напряженной, власти принимают меры для усиления безопасности и оказания помощи пострадавшим.