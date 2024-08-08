В Телеграм-канале Mash был опубликован снимок, предположительно сделанный украинским дроном, атаковавшим автомобиль военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного. На фото был запечатлен момент за несколько секунд до атаки автомобиля, в котором передвигался журналист. Через мгновение дрон-камикадзе нанес удар по машине Поддубного. Авто улетело в кювет и загорелось.

Как рассказал военный корреспондент Александр Коц, съемочная группа решила, что в автомобиле никто не выжил. Поэтому появились сообщения о смерти Поддубного. Однако журналист выпал из салона авто, когда оно перевернулось. Его обнаружили члены эвакуационной группы и госпитализировали в медучреждение.

Евгений Поддубный получил много травм и ожоги тела. Он был помещен в противошоковое отделение. После проведения интенсивной терапии, журналист был переведен в реанимацию. Позже с журналистами на связь вышли коллеги военкора. Они рассказали, что его состояние расценивается как тяжелое, но он находится в сознании и может говорить.