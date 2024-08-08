Алжирская боксерша Иман Хелиф, вышедшая в финал Олимпийских игр в Париже, стала центральной фигурой гендерного скандала. Отец выложил детские фотографии дочери, а также снимок свидетельства о рождении, подтверждающего принадлежность спортсменки к женскому полу.

Ситуация начала набирать обороты после того, как Хелиф победила в поединке против итальянской боксерши Анджелы Карини всего за 46 секунд. Столь молниеносное поражение вызвало слезы у итальянки, которая решила покинуть ринг. Сразу после боя возникли спекуляции относительно допустимости участия Хелиф в женских соревнованиях.

В 2023 году Хелиф и тайванская спортсменка Линь Юйтин были сняты с чемпионата мира по боксу из-за того, что результаты их тестов показали наличие мужского набора XY-хромосом. Однако это не помешало их участию в текущих Олимпийских играх. Обе они успешно добрались до финала, что еще больше распаляет болельщиков и вызывает серьезные дискуссии.