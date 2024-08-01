На фронте под Покровском наблюдается усиление боевых действий, сообщил офицер Вооружённых сил Украины Роман Бугаев. Он поделился некоторыми особенностями тактики ВС РФ, которую назвал “нашествием”.

По словам Бугаева, такой подход обеспечивает российской армии быстрое и эффективное продвижение вперед.

“Сначала ВС РФ продвигаются вперед малыми пехотными группами. Затем они сливаются в большие группы, а дальше происходит штурм. Пехота «зелёнкой» продвигается, и достаточно эффективно”, — цитирует украинского офицера портал “Военное дело”.

Помимо эффективного продвижения, эта тактика дает возможность российским войскам проводить более 30 атак на протяжении дня, изматывая подразделения ВСУ. Украинские боевики теряют боевой дух, осознавая неспособность сдерживать натиск ВС РФ.