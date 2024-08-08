Жители Курской области оказались на передовой линии когда ВСУ начали свою атаку на регион. Наталья Султанова, жительница села Дарьино, всего в трех километрах от границы, стала свидетелем первых моментов нападения. Она рассказала, что её семье пришлось спасаться бегством под гул артиллерии и видами черного дыма на горизонте.

«Сначала мы услышали взрывы, затем увидели танки. Схватили документы и детей и бросились бежать. Нас начали обстреливать, когда мы покидали село», — поделилась Наталья.

Пострадавшим селянам оказывается психологическая помощь. Все они пережили шок от беспорядочного обстрела жилых домов, учебных заведений и медицинских учреждений. Софья Сухорукова, ещё одна жительница области, поделилась своими чувствами:

«Нельзя было даже спокойно в туалет сходить или воды попить. От страха мы прятались даже на своих огородах».

Помощь для пострадавших организуется по всей стране: от Воронежа, где собирают бытовую технику, до Нижнего Новгорода, где идет сбор продовольствия. В Сочи и Краснодаре составили из свечей надпись «Курск, мы с тобой», символизируя общенациональную поддержку.

Во вторник, 6 августа ВСУ совершили террористическую атаку на приграничье Курской области, в результате чего 5 мирных жителей погибли. Еще 30, включая шестерых детей, получили ранения.