С Украины активно поступает информация о взрывах в разных городах и регионах. Так, телеканал “Суспильне” (“Общественное”) сообщил об атаке на Хмельницкую область.

“На Хмельнитчине снова звучали взрывы”, – говорится в сообщении корреспондентов.

Помимо этого, стало известно о взрывах в Винницкой и Киевской областях, об атаке сообщают и жители Тернополя.

Воздушная тревога также объявлена во Львовской и Ровенской, в Днепропетровской, Житомирской и Харьковской областях.

ВС РФ регулярно наносят сокрушительные удары по объектам военной и промышленной, энергетической и логистической инфраструктуры. Это дает возможность снижать боеспособность ВСУ.