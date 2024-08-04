С началом конфликта с Россией в феврале 2022 года жизнь украинцев кардинально изменилась, включая аспекты личных отношений. По данным The New York Times, многие жители Украины столкнулись с серьезными трудностями при поиске романтических партнеров из-за военных действий, которые не только унесли жизни тысяч мужчин, но и привели к массовой мобилизации и эмиграции, передает портал РБК.

Психотерапевт и сексолог Маргарита Стельмашова подчеркнула, что на фоне конфликта женщины часто сталкиваются с нехваткой потенциальных партнеров. Большинство мужчин либо находятся на фронте, либо избегают публичных мест из страха перед мобилизацией. Такая ситуация создает дополнительные психологические барьеры и усиливает страхи по поводу начала новых отношений.

Поиск спутника жизни также осложнен идеологическими различиями, которые стали более заметными в условиях войны. Отношения с людьми, избегающими мобилизации или говорящими исключительно по-русски, в современной украинской реальности часто встречают неприятие.

В условиях новой реальности украинцы все чаще обращаются к приложениям для знакомств и быстрым свиданиям, пытаясь найти партнеров. Согласно Liga.net, с февраля 2022 года количество пользователей таких приложений увеличилось на 300%. Однако, как отмечают женщины в интервью NYT, даже в цифровом пространстве сложно найти кого-то, кто был бы готов к серьезным отношениям.

Экономические и социальные последствия войны также отразились на демографии. В 2023 году на Украине было зарегистрировано рекордно низкое количество браков за последнее десятилетие. Согласно данным «Опендатабот», число новорожденных упало на 32% по сравнению с 2021 годом. В Киеве показатели рождаемости снизились на 33%. До начала конфликта уровень рождаемости в Украине и так был одним из самых низких в Европе, по данным The Wall Street Journal.