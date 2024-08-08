Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области не повлияла существенно на ход специальной военной операции (СВО), проводимой Россией. Об этом заявил Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики в США. Его слова приводит таблоид The New York Times.

По мнению Ли, если основной целью атаки ВСУ было отвлечение российских сил с других направлений, то вероятность успеха этой стратегии была низкой. Регион Курской области защищают серьезные российские военные силы и ресурсы, что делает местную оборону достаточно надежной. В дополнение, регион поддерживают подразделения срочной службы, которые не задействованы в действиях на Украине, но могут быть оперативно мобилизованы для укрепления обороны.

Аналитик подчеркнул, что наличие хорошо организованного контроля и командования в этом районе также способствует укреплению оборонительных позиций. Следовательно, операция ВСУ маловероятно приведет к необходимости переброски значительных российских войск с украинского направления.