Журналисты издания New York Times описали ситуацию вокруг 41-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, которая потерпела поражение под Торецком. Источник сообщает о многочисленных ошибках украинских командиров, не знакомых с местностью, что привело к колоссальным потерям.

Переброшенная из Часова Яра бригада столкнулась с проблемами в ориентировании и получением приказов, что существенно снизило её боеспособность. Российские войска воспользовались этим, быстро оттеснив украинские подразделения.

Как указывает РИА «Новости», отсутствие адекватной реакции на быстро меняющуюся ситуацию на поле боя стало ключевым фактором поражения. Солдаты 41-й бригады отметили, что их предупреждения о подготовке российского наступления игнорировались командованием, что привело к необходимости отступления.

Минобороны России заявляет о значительных потерях украинской стороны на протяжении всего конфликта, утверждая, что командование ВСУ потеряло более 800 тысяч человек по всем направлениям военных действий. Эти данные подчеркивают масштабы и интенсивность боевых столкновений в регионе.