Студентка Политехнического колледжа Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, Варвара Андреева, в сотрудничестве со своим научным руководителем Михаилом Даниловским, разработали инновационное устройство. Это устройство создаёт лазерную завесу, которая может защитить от атак дронов. Разработка удостоилась первого места на VIII Международном научно-исследовательском конкурсе “Лучшая исследовательская статья”.

Устройство Варвары представляет собой сканирующий блок строчно-кадровой лазерной обработки. Оно способно формировать сплошную завесу лазерного излучения на расстоянии до 100 метров и площадью 20 квадратных метров. Это позволяет временно ослеплять или выключать камеры беспилотников и других оптических систем, которые пересекают контролируемую зону.

Варвара Андреева подчеркивает, что одно из ключевых преимуществ их устройства — его автономность. Оно постоянно сканирует окружающее пространство и активируется автоматически, когда необходимо нейтрализовать угрозу. Благодаря низкому энергопотреблению устройство может работать длительное время без подзарядки.

Этот аппарат может использоваться не только против беспилотников, но и для защиты от живой силы противника, оказывая схожий ослепляющий эффект. По словам разработчиков, устройство также может быть эффективным против оптических прицелов и может устанавливаться как на индивидуальных бойцах, так и на мобильных или летающих платформах для создания зон непрерывного лазерного излучения.

Эта разработка открывает новые возможности для защиты военного и гражданского оборудования от современных технологических угроз, укрепляя безопасность в условиях возрастающего использования дронов и других автоматизированных систем наблюдения и атаки.