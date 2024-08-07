В зоне специальной военной операции российские военные успешно применили новую модификацию дронов-камикадзе “Привет-82МК2”. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные конструкторского бюро “Око”. Согласно предоставленной информации, с помощью этих беспилотников была уничтожена радарная станция AN/TPQ-36 на запорожском направлении.

“Радар был поражен двумя аппаратами новейшей модификации “Привет-82МК”, в результате чего возникший пожар полностью уничтожил станцию”, – передает агентство слова представителя компании.

“Привет-82МК2” является улучшенной версией дрона “Привет-82”, разработанной с учетом пожеланий военных. В новой версии увеличена компактность: дрон оборудован разборным крылом, что позволяет транспортировать его в специальном контейнере, облегчая логистику на поле боя.

Доработки беспилотника направлены на повышение его эффективности и удобства использования в боевых условиях. Видеоматериалы, предоставленные в распоряжение ТАСС, подтверждают успешное выполнение задачи, демонстрируя точность и мощь новейшей технологии. Эти инновации отражают стремление разработчиков адаптировать военную технику к современным требованиям боевых действий.