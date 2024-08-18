Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем официальном Telegram-канале поделился информацией о последствиях ночной атаки беспилотников на регион. По его словам, несмотря на серьезность происшествия, жертв и пострадавших нет. Он подчеркнул, что все жители находятся в безопасности после инцидента.

В ходе атаки, которая произошла в ночь на 18 августа, были задействованы беспилотники Вооруженных сил Украины. Целью противника стал юго-запад Ростовской области. Несмотря на то, что атака была успешно отражена российскими силами, обломки упавших дронов вызвали пожар на территории нескольких складов в промышленной зоне города Пролетарска.

Губернатор также сообщил, что для борьбы с огнем были мобилизованы значительные силы пожарной охраны, включая пожарный поезд, который был направлен на место для оказания помощи в тушении пламени. Пожарные команды активно работали над локализацией огня, чтобы предотвратить его распространение на соседние объекты.

Однако процесс тушения пожара усложнился из-за повторной атаки дронов. Это вынудило пожарные бригады временно приостановить тушение и укрыться от возможного повторного удара. Эта ситуация добавила дополнительные риски и задержки в ликвидации возгорания.