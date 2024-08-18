Владимир Васкевич, незрячий блогер-путешественник из Екатеринбурга, поделился своими впечатлениями о путешествиях по России в интервью для kuzbass.aif.ru. Он уже посетил 30 и 75 регионов страны и рассказал о местах, которые, по его мнению, стоит увидеть каждому.

По словам Владимира, Екатеринбург, где он живет, является самым компактным мегаполисом России. Город, богатый культурным наследием и историей, впечатляет его каждый день. Владимир отметил, что в его путешествиях ему незаменимы трость и смартфон с программой, которая озвучивает всё происходящее на экране, помогая ему взаимодействовать с окружающим миром.

Блогер порекомендовал посетить такие уникальные места, как озеро Байкал и Владивосток, а также отправиться на Кавказ. Среди культурных объектов он выделил музей деревянного зодчества «Малые Корелы» в Архангельской области, «Музей смерти» в Новосибирске, музей военной техники в Подмосковье и в Верхней Пышме под Екатеринбургом.

Владимир также упомянул, что его супруга часто сопровождает его в путешествиях, с которой он счастлив в браке уже 11 лет. Он отметил, что в России создается комфортная среда для незрячих: в городах появляются звуковые светофоры, тактильные плитки, а в московском метро действует служба сопровождения, помогающая незрячим добраться до пункта назначения.