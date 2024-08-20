Исследователи из Университета Колорадо в Боулдере обнаружили связь между диетой с высоким содержанием жиров и уровнем тревожности. По результатам их исследований на крысах, такая диета приводит к уничтожению полезных бактерий в кишечнике, что способствует увеличению выработки в мозге химических веществ, вызывающих тревогу. Также было выявлено повышенное активирование трех генов, которые влияют на производство серотонина, известного как «гормон радости».

Кристофер Лоури, невролог и комментатор этого исследования, указывает на сложность понимания взаимосвязи между диетой с высоким содержанием жиров и тревожностью. Он предполагает, что причиной может быть нарушение микробиома кишечника, что ведет к возможному проникновению бактерий в кровь и далее в мозг через блуждающий нерв. Вместе с тем, Лоури подчеркивает, что не все жиры одинаково вредны. Некоторые исследования показывают, что полезные жиры, например, из рыбы, оливкового масла, яиц, орехов и семян, могут иметь противовоспалительное действие и благоприятно влиять на мозг.

Психолог Сара Джеффрис также добавила, что даже продукты с низким содержанием калорий, такие как диетические напитки или мороженое, могут способствовать колебаниям настроения из-за содержащихся в них искусственных подсластителей. Эти добавки, по мнению многих исследователей, также могут быть причиной возникновения тревожности и внезапных изменений настроения.