Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что целесообразно добавить портретную скульптуру нынешнего американского лидера Джо Байдена на гору Рашмор в «компанию» к четырем бывшим президентам. Ее слова процитировал телеканал CBS News.

«Тедди Рузвельт замечательный. Я не говорю, что его нужно убрать. Но можно добавить Байдена», – заявила Пелоси, отметив, что политика нынешнего американского президента имеет огромное значение для США.

Сейчас на горе Рашмор высечено четыре скульптуры бывших президентов Соединенных Штатов, внесших большой вклад в развитие страны. Среди них: Вашингтон, Джефферсон, Линкоьн и Рузвельт.

Ранее в американских СМИ появилась информация со ссылкой на помощника лидера Демократической партии Палаты представителей, что именно Пелоси повлияла на решение Байдена отказаться от участия в предстоящих президентских выборах. Экс-спикер является «искусным политическим тактиком», по словам источника, ведь она вела грамотную закулисную работу.