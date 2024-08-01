Турист, посетивший курортный поселок Лазаревское в Сочи, назвал минусы этого места для отдыха. В беседе с каналом «Тонкости туризма» он отметил проблемы с парковкой, неудовлетворительный пляж и постоянный шум.

Россиянина в буквальном смысле достали поезда, которые с 4 часов утра начинали ходить каждые полчаса и будить отдыхающих своим грохотом

Также серьезной проблемой стала стала парковка. Пытаясь припарковать автомобиль, мужчина столкнулся с агрессивным местным жителем, который был способен общаться исключительно матом. Турист отметил, что конфликт возник из-за того, что он припарковался на месте, которое обычно занимает сосед этого человека.

“Может быть, он работает сторожем парковки для этого мужчины? Он так старался ради соседа… После такого конфликта мы больше никогда не приедем сюда отдыхать и другим не посоветуем,” — рассказал турист.

Еще одной проблемой турист назвал опасную глубину моря у берега. По его мнению, такая особенность пляжа может быть опасна для тех, кто не умеет плавать.