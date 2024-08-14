В начале августа сообщили о вторжении украинских военных в Курскую область. Количество вовлечённых в операцию бойцов оценивается примерно в 12 тысяч человек. По словам Апти Алаудинова, замначальника Главного военно-политического управления и командира спецназа «Ахмат», эта военная группа не смогла выполнить поставленную перед ней задачу.

Левон Арзанов, полковник в запасе и член президиума организации «Офицеры России», охарактеризовал это как серьёзную угрозу. Он подчеркнул, что речь идёт о трёх мотопехотных бригадах, которые хорошо обучены и мотивированы, пройдя подготовку в том числе и за рубежом. Эти силы обладают специализированными тактическими навыками, включая диверсионные операции. По мнению Арзанова, недооценивать их нельзя.

Арзанов также выразил мнение, что план вторжения, вероятно, был разработан с участием НАТО. Основной целью, по его словам, было нанесение ущерба международному имиджу России. Он подчеркнул, что Запад игнорирует все предупреждения и «красные линии», озвученные Россией.

Комментируя ситуацию, он предложил активизировать военные действия для вытеснения украинских войск из России и продолжения наступления. Арзанов уверен, что задержка в реагировании может привести к ухудшению международного имиджа России, а также вызвать вопросы внутри страны относительно эффективности защиты границ и разведывательной деятельности.

Он подчеркнул, что следует увеличить число военных подразделений для усиления как наступательных, так и оборонительных операций. В качестве крайней меры, по словам Арзанова, необходимо добиться падения украинского режима, сместить Зеленского и его окружение, и установить на Украине пророссийскую власть.

В заключение, он добавил, что Россия должна решительно ответить на украинское вторжение, чтобы избежать потери уважения на международной арене и внутри страны. Эффективная реакция и стратегические действия помогут восстановить контроль и укрепить позиции России в регионе.