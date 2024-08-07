Российские туристы активно готовятся к зимнему отпуску, выбирая тёплые страны и воспользуясь преимуществами раннего бронирования. Особенно востребованы такие направления, как Египет, ОАЭ и Таиланд, а также экзотические Куба и Мальдивы.

Согласно информации от туроператоров, Египет с его курортами Шарм-эль-Шейх и Хургада лидирует по спросу среди россиян. За ним следуют ОАЭ с Дубаем и Абу-Даби и Пхукет в Таиланде, привлекающие туристов своими курортами.

Отдыхающим предлагаются значительные скидки: от 16 до 35% в ОАЭ, от 20 до 30% на Кубе и от 10 до 45% в Египте. В Таиланде же акции раннего бронирования менее распространены из-за высокого сезона, начинающегося в ноябре, и высокого спроса с других рынков.

Если Турция остается единоличным лидером для осеннего отдыха, то Таиланд и Эмираты привлекают туристов в зимние месяцы. В среднем туристы проводят от 8 до 11 дней в выбранных странах, наслаждаясь солнцем и морем вдали от холодной зимы.