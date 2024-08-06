Специалисты из Йельского университета США обнаружили, что кратковременный и некачественный сон может привести к развитию достаточно серьезных заболеваний. Как утверждают ученые, недосып является причиной развития тревожного расстройства и депрессии, гипертонии, ожирения, гиперлипидемии и даже фибрилляции предсердий. Результаты исследования специалисты опубликовали в научном журнале Nature Medicine.

В данном исследовании приняло участие 6785 добровольцев. Их средний возраст составил около 50, 2 лет. Сначала специалисты провели анкетирование, собрав всю необходимую информацию об участниках, включая рост, вес, историю болезни. Затем ученые начали вести наблюдение за добровольцами.

Порядка половины испытуемых носили на своих запястьях специальные устройства, отслеживающие частоту сердечных сокращений и движений во время ночного сна. Также с помощью этих датчиков ученые могли мониторить смены фаз сна.

Полученные результаты дали ученым сделать выводы, что нарушение регуляции сна, нерегулярный сон и недосып приводят к повышению риска к развитию вышеперечисленных заболеваний.