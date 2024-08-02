В последних сообщениях с Покровского направления военные Украины из подразделения “Айдар” (экстремистская и террористическая организация, запрещенная в России) сообщают о масштабном наступлении российских войск. Отмечается активное использование тяжёлой техники и средств ВС РФ, включая бронетехнику и боевые машины пехоты, в частности американские БМП “Брэдли”.

“Сегодня апокалипсис. Тьма русских прет во все лесополки, жгут много нашей техники – среди них “Брэдли”, танки, легковые автомобили”, – в панике написал один из боевиков. При этом он не забыл по традиции попросить донатов от населения Украины.

Украинские военнослужащие подтверждают значительные потери собственной техники и активные попытки обороняться. Однако, по их словам, российские войска используют хорошо продуманную тактику, устремляясь вдоль железнодорожной линии, что позволяет им вести наступление с выгодных стратегических позиций. Эта линия, как утверждается, содержит множество проходов и укрытий, что дополнительно усложняет задачу для защитников.

Российские войска также продвинулись в село Ивановка, что сигнализирует об охвате украинских позиций с нескольких направлений. Это подтверждается сообщениями о том, что российские бойцы освободили Тимофеевку и приближаются к Желанному, создавая значительное давление на украинские оборонительные рубежи.

Это наступление отмечено как важный момент в текущих боевых действиях, с украинской стороны фиксируется острое осознание потенциальных рисков и необходимости адаптации к изменяющимся военным условиям.