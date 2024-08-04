Антон Масякин, главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы, подчеркивает повышенные риски употребления алкоголя для пожилых людей. Особенно тех, кто страдает хроническими заболеваниями. В интервью РИА Новости он разъяснил, что алкоголь оказывает губительное воздействие на все возрастные группы, однако молодые организмы благодаря лучшей регенерации клеток и кровотоку способны справляться с токсическими эффектами быстрее и эффективнее.

Масякин уточнил, что алкоголь особенно вреден для печени и сердца, а его токсичное воздействие на пожилых значительно выше из-за уже существующих хронических заболеваний. Он также отметил, что алкоголь усугубляет состояние этих органов, что делает употребление спиртного особенно опасным для старшего поколения.

Ранее Виталий Холдин, главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области, рассказал о долгосрочных последствиях злоупотребления алкоголем у мужчин, включая изменения в фигуре, связанные с снижением уровня тестостерона и повышением уровня женских гормонов. Это изменение в гормональном балансе может привести к появлению так называемой “женской” фигуры у мужчин, что становится заметно по внешнему виду. Холдин также напомнил, что никаких “безопасных доз” алкоголя не существует, опровергая распространенный миф.