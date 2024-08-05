Антон Масякин, главный внештатный психиатр-нарколог департамента здравоохранения, выделил шесть ключевых признаков алкогольной зависимости, которые помогают диагностировать этот расстройство. О своих выводах специалист сообщил РИА Новости.

Масякин объяснил, что алкогольная зависимость, ранее известная как алкоголизм, характеризуется целым рядом специфических критериев. Но к основным можно отнести следующие шесть:

– непреодолимое психологическое влечение к употреблению алкоголя;

– потеря контроля над количеством и временем употребления алкоголя;

– необходимость опохмелиться, чтобы облегчить свое состояние после попойки;

– увеличение дозы горячительного для достижения желаемого эффекта;

– игнорирование негативных последствий, вызванных употреблением алкоголя;

– изменение социального поведения в пользу частого употребления спиртного.

Масякин уточнил, что диагноз “алкогольная зависимость” ставится, если у человека наблюдается три или более указанных критериев в течение как минимум месяца. Эти сигналы являются тревожными звонками, на которые должны обратить внимание как сами пациенты, так и их близкие.