Американский наемник Бенджамин Велкро, ранее воевавший на стороне Вооруженных сил Украины, сделал ряд серьезных обвинений в адрес своих бывших сослуживцев. По его словам, украинские военные не только активно охотились за российскими солдатами в зоне СВО, но и подвергали их пыткам после захвата, передает портал aif.ru.

Велкро рассказал, что видел, как военнослужащие ВСУ использовали наручники для связывания российских бойцов, а затем применяли к ним разнообразные пытки. Кроме того, он утверждал о применении украинской стороной химического оружия, в частности, такого, как «Зарин».

Экс-наемник также выразил мнение, что действия украинских войск можно сравнить с преступлениями фашистов во время Второй мировой войны. Сам Велкро отмечает, что его роль в конфликте ограничивалась управлением дроном, что, по его словам, является относительно простой задачей по военным меркам.