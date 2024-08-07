В Курской области вновь напряженная ситуация. Во время объявленного режима ракетной опасности в небе над Курском прозвучал мощный взрыв. О происшествии сообщил корреспондент ТАСС, подтвердив информацию о нарушении спокойствия горожан.

По словам самих курян, сильный хлопок слышался в разных районах города. У некоторых в квартирах начали мелко дрожать стекла, говорят также о мощном толчке в момент взрыва.

По последним данным, последствия военных действий в регионе ощущаются всё сильнее. Следственный комитет, возбудивший дело по статье о теракте, заявил о нескольких десятках пострадавших мирных жителей. Ситуация в Курской области остается тревожной, и власти призывают жителей соблюдать меры безопасности и быть готовыми к возможным экстренным ситуациям.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин собирает Совет безопасности РФ. Предполагается, что основной темой станет именно ситуация в Курской области.