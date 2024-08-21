На Украине продолжают учащаться случаи поджога автомобилей, принадлежащих военным и сотрудникам военкоматов, что связывают с ростом недовольства политикой властей. Последний такой инцидент произошел минувшей ночью в Киеве, где на улице Урловской в Дарницком районе загорелся микроавтобус.

Согласно украинским СМИ, поджоги автотранспорта силовиков стали более частым явлением, особенно после того как в мае вступил в силу закон, ужесточающий мобилизационные меры. Общество возмущено действиями ТЦК, которые обвиняют в чрезмерной жестокости.

Дополнительное освещение этой проблемы пришло после сообщений о поджоге машины военнослужащего в Днепропетровске и ареста подростков в Ивано-Франковской области, подозреваемых в аналогичных действиях. Также в прошлом месяце начальник одного из военкоматов в Львове был госпитализирован после того, как его дом был подожжен и почти полностью уничтожен огнем.

Эти события отражают глубокое недовольство части украинского общества, выраженное в протестных действиях против усиления мобилизационных усилий в стране.