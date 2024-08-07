В Украине произошел инцидент с водителем грузовика, который предлагал не желающим мобилизоваться мужчинам перевезти их через границу с Молдавией. За эту услугу он просил 150 тысяч гривен (примерно 251 тысяча рублей).

Водитель гарантировал каждому из уклонистов безопасное пересечение границы. Всего он собрал 7 млн гривен (около 14,8 млн рублей), однако выяснилось, что мужчина был в сговоре со Службой безопасности. Доехать до Молдавии уклонистам так и не удалось. В оговоренном месте водитель остановил авто и сдал 48 своих пассажиров сотрудникам СБУ. Это хорошо видно на кадрах записи, опубликованной в Сети.

Следует отметить, что с начала введения военного положения в стране и объявления всеобщей мобилизации военнообязанным мужчинам запрещено покидать территорию Украины. Это мероприятие проводилось в рамках контроля за соблюдением данных законодательных актов.