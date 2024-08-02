На Украине появился макет американского истребителя F-16 Fighting Falcon. Фотографии этого объекта уже облетели социальные сети. Макет, по всей видимости, сделан из фанеры и значительно уступает по детализации настоящему боевому самолету. К примеру, у него отсутствует фонарь кабины и шасси заменены на пеноблоки, сообщила “Российская газета”.

Эксперты предполагают, что такие макеты могут использоваться как ложные цели для ввода в заблуждение российской разведки. Ожидается, что подобные объекты будут расставлены на аэродромах под маскировочными сетями, чтобы создать иллюзию наличия дорогостоящей военной техники.

Разведывательные беспилотники, вероятно, быстро распознают такие приманки, но визуальный обман все же может сыграть свою роль в условиях современных боевых действий. Ранее, для схожих целей ВСУ использовали неликвидные самолеты, такие как Су-24 или Су-25, которые уже не могли подняться в воздух. Однако с F-16 ситуация иная, поскольку эти машины являются важным и дефицитным ресурсом, требующим бережного отношения.