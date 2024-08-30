В Киеве зафиксированы три случая смерти из-за осложнений, вызванных лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург, заявление которой опубликовано на сайте городской администрации.

Гинзбург уточнила, что причиной смертельных исходов стал менингоэнцефалит тяжелое осложнение, вызванное инфекцией. Всего с начала июня диагноз лихорадка Западного Нила был подтвержден у 17 пациентов, проживающих в Киеве, Киевской и Черкасской областях.

Лихорадка Западного Нила это острое инфекционное заболевание, которое передается через укусы комаров. Симптомы включают сильные головные боли, особенно в области лба и глазниц, а также боли в глазах и мышцах. В некоторых случаях заболевание может сопровождаться высыпаниями на коже, воспалением мозговых оболочек и развитием менингоэнцефалита, что делает его крайне опасным.

Эта инфекция требует особого внимания и осторожности, поскольку последствия заражения могут быть крайне тяжелыми. Распространение болезни в летний период вызывает обеспокоенность, медики настоятельно рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности, чтобы снизить риск заражения.