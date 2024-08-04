Сергей Станин, опытный челябинский фотограф, выразил свою обеспокоенность состоянием городского пляжа озера Тургояк. Несмотря на живописную природу, условия отдыха на пляже ухудшились: мусор не убирается должным образом, а общественные туалеты отсутствуют.

За десятилетия, которые Станин провел на Тургояке, он заметил, что популярные места отдыха, такие как пляжи «Черника» и «Серебряные пески», переполнены. Фотограф предложил ввести туристический сбор для посетителей из других регионов для финансирования уборки и поддержания порядка.

Большинство туристов на Тургояке приезжают из соседних областей, в то время как местные жители составляют меньшинство. Станин также указал на неприятный запах на пляже, возможно связанный с интенсивной застройкой прибрежной зоны и проблемами канализации.

Усилия по благоустройству пляжа, включая завоз песка и создание парковки и детской площадки, пока не решили проблему с общественными туалетами и уборкой мусора. Единственный доступный туалет находится в местном кафе и является платным, что ухудшает условия отдыха для посетителей.