Мотострелки ВКС России смогли успешно пресечь попытку наступления украинских подразделений вглубь Курской области. Такую информацию передает Телеграм-канал «Операция Z:Военкоры Русской Весны».

Российские мотострелки были в экстренном порядке переброшены к населенному пункту Коренево и к вечеру 7 августа уже смогли своими действиями остановить продвижение вражеских сил. В ходе боевого столкновения противник понес значительные потери, поэтому вынужден был отступить.

Утром 8 августа зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что атака ВСУ на Курскую область должна стать поводом для соответствующих выводов. По его словам, спецоперация должна перейти в экстерриториальную стадию, с целью предотвращения подобных событий в будущем.

Медведев подчеркнул, что по всей приграничной территории страны следует усилить меры безопасности. По его словам, масштабы военной операции должны быть увеличены за пределы текущих границ.