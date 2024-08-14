В районе Красногоровки в Донецкой Народной Республике продолжаются активные боевые столкновения. По сообщению Министерства обороны РФ, военнослужащие 5-й и 110-й мотострелковых бригад Южной группировки войск успешно осуществляют операции по уничтожению подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Наши войска успешно закрепились в городских кварталах Красногоровки и активно подавляют попытки украинской армии перегруппировываться и пополнять арсеналы новыми боеприпасами. В процессе боев штурмовые группы используют разнообразное вооружение от ручных штурмовых гранат до противотанковых гранатометов для уничтожения огневых точек и снайперских позиций ВСУ.

На опубликованных видеокадрах видно, как эффективно работают ударные и разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) 110-й бригады. Они осуществляют круглосуточную разведку и уничтожают вражескую технику, что позволяет российским войскам точно нацеливаться на цели и минимизировать встречное сопротивление.

В боевых действиях участвуют не только профессионально подготовленные бойцы, но и мобилизованные силы. На видео зафиксирован момент, когда один из украинских военнослужащих сдается в плен российским бойцам.

В рамках других операций на Соледарском направлении российские десантники с использованием реактивной системы залпового огня «Град» поразили позиции украинских боевиков. Координация с дронами позволила определить точные координаты целей и эффективно выполнить задачу.