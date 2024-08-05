Лето стало временем перемен для знаменитой шведской модели Эльзы Хоск. Вдохновившись последними модными тенденциями, бывший «ангел» Victoria’s Secret решилась на радикальное изменение имиджа, выбрав стрижку, которую стилисты считают самой стильной этого сезона — короткий боб.

Эльза продемонстрировала свое новое образ в своем блоге. Модель не только укоротила свои волосы, но и обновила их цвет, выбрав более светлый, пшеничный оттенок.

«Лучшая длина и лучший цвет,» — написала Хоск, выражая полное удовлетворение от своего нового образа.

Подписчики Эльзы в блоге полностью поддержали ее выбор, отметив, что пшеничный блонд идеально подчеркивает нежность и природную красоту модели. Оттенок волос великолепно сочетается с небесно-голубыми глазами Хоск, добавляя ее образу еще больше изящества и свежести.