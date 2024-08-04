В Харьковской области зенитные подразделения группировки войск “Север” успешно обнаружили и уничтожили украинский разведывательный дрон “Лелека-100”, как сообщили в Министерстве обороныРФ. Этот инцидент произошел во время боевого дежурства, когда военные занимались прикрытием подразделений, выполняющих боевые задачи.

Расчеты зенитных ракетных комплексов “Тор-М2” использовали радиолокационную станцию кругового обзора для обнаружения и последующей ликвидации дрона. Они эффективно отражают атаки авиации, разведывательных БПЛА, а также баллистических и ударных дронов противника.

В военном ведомства отметили, что эти подразделения круглосуточно создают надежный щит против воздушных угроз в зоне проведения специальной военной операции. Основной акцент в их работе делается на беспилотники, корректирующие артиллерийский огонь противника. Это включает дроны типа “Лелека-100” и “Фурия”, а также различные кустарные дроны.

Позывной начальника расчета ЗРК “Тор-М2”, “Казах”, поделился деталями операции: для каждой цели, учитывая её маршрут, высоту, дальность и скорость, выбирается оптимальная стартовая позиция из множества доступных, что позволяет успешно выполнять боевую задачу.