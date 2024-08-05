Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что страна не готова к возможному масштабному вооруженному конфликту. Причина заключается в слишком низком финансировании армии.

Сейчас ВС Соединенного Королевства имеют ряд серьезных проблем. И это несмотря на один из самых внушительных военных бюджетов среди европейских стран-членов Североатлантического альянса. На данный момент на оборону в Британии выделяется порядка 2.3% ВВП страны – это примерно 52 миллиарда фунтов стерлингов в год.

Экс-министр обороны Грант Шапс уверял, что британская армия получила внушительные инвестиции для модернизации. Однако заявление Джона Хили свидетельствуют о серьезных проблемах. По его словам, удержать военнослужащих и набрать новобранцев из-за невысоких зарплат очень сложно. Из-за этого падает моральный дух военных. Кроме того, многие образцы техники знатно устарели, а перевооружение происходит достаточно медленно.

В минувшем месяце во время своего интервью для издания The Sun маршал ВВС Грег Бегвелл рассказал о плачевной ситуации в сфере британской авиации. По его словам, лишь четыре британских истребителя готовы к немедленному развертыванию если возникнет угроза ядерного удара.