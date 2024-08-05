Экипаж БМП-2М, оснащенный универсальным боевым модулем «Бережок», из состава группировки войск «Север» ВС РФ ликвидировал живую силу и уничтожил замаскированные позиции противника на линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующие кадры были опубликованы в официальном Телеграм-канале Министерства обороны Российской Федерации.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как экипаж российской боевой машины ведет обстрел позиций противника на фронте. Однако подразделения ВСУ ведут ответный огонь с флангов, пытаясь уничтожить БМП-2М ВС РФ. Один из FPV-дронов противника, оснащенный кумулятивным зарядом, прилетает точно в башню российской боевой машины пехоты, однако детонации не происходит.

Наводчик открывает люк и визуально проверяет состояние брони после прилета украинского FPV-дрона. Через несколько секунд в нескольких метрах от БМП-2М ВС РФ прилетает 120-миллиметровая мина противника, однако обновленная броня из стали выдерживает удар осколков. При этом российская боевая машина продолжает вести огонь по позициям ВСУ. В итоге уцелевшие боевики ВСУ во время отступления решили выпустить по российской БМП противотанковую управляемую ракету, которая к счастью не угодила в цель.