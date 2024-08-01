Екатерина Мизулина, являющаяся главой Лиги безопасности интернета (ЛБИ), написала в своем Телеграм-канале о планах подать в иск в суд о защите чести и достоинства после выхода интервью блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) с известным дизайнером Артемием Лебедевым.

«Лига потребует возмещения морального вреда в размере 10 млн рублей, средства будут направлены на помощь семьям участников СВО», – заявила Мизулина.

В ходе интервью блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что деятельность Мизулиной приносит вред России. По его мнению, Мизулина «отпугивает людей». При этом деятельность Лиги безопасности интернета дизайнер сравнил с «инфортерроризмом». Интервью длительностью более трех часов было опубликовано на YouTube-канале блогера Юрия Дудя, собрав в течение первых восьми часов два миллиона просмотров.

По словам Мизулиной, в интервью распространялись сведения, «порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Лиги безопасности интернета. Поэтому организация будет подавать в суд для защиты чести и достоинства.