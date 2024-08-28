Известный американский политолог Джон Миршаймер назвал атаку Украины на Курскую область “удивительно глупой операцией”. По его словам, эта затея не принесла Киеву никакой пользы, а лишь ухудшила ситуацию на Донбассе.

Миршаймер отметил, что говорить об этом вслух на Западе не принято, но факт остается фактом: российская армия одерживает победу.

“Постепенно, но верно”, – подчеркнул политолог.

Ранее с похожим заявлением выступил и бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он признал, что “Курский праздник” для Украины окончен, а ситуация в ДНР становится все более критической.

Ранее эксперты заявили, что Киев пытался атакой на Курскую область отвлечь внимание ВС РФ от Донбасса, однако Москва даже не подумала перебрасывать оттуда свои силы, обойдясь другими подразделениями.